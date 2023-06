Κολομβία: Εξαντλημένα αλλά χαρούμενα τα τέσσερα παιδιά που διασώθηκαν από την ζούγκλα

Εξαντλημένα αλλά χαρούμενα, τα τέσσερα παιδιά που σώθηκαν έπειτα από περιπλάνηση 40 ημερών στην κολομβιανή ζούγκλα αναπαύονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μπογκοτά, ενώ η Κολομβία γιορτάζει το «θαύμα».

Μέλη της φυλής Ουιτότο, τα παιδιά, που διασώθηκαν από την συντριβή του Cessna 206, κατά την οποία σκοτώθηκαν η μητέρα τους και δύο ακόμη ενήλικες, βρέθηκαν σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον τόπο του δυστυχήματος.

«Μόλις είδα τα εγγόνια μου. Πρώτα απ΄όλα, έχουν ζωή μέσα τους. Αν και είναι πολύ εξαντλημένα, βρίσκονται σε καλά χέρια», δήλωσε στους δημοσιογράφους η γιαγιά τους Φιντένσιο Βαλένσια, ιθαγενής της φυλής Ουιτότο, 47 ετών.

Four children from an Indigenous community in Colombia were found alive more than five weeks after the plane they were traveling in crashed in thick jungle https://t.co/WOb8l1M3Ob pic.twitter.com/AWpQsUqqOi