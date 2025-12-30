Κολομβία: Αύξηση του κατώτερου μισθού κατά σχεδόν 23% το 2026 - Θα φτάσει στα 470 δολάρια ΗΠΑ

Στα 1,75 εκατ. πέσος (470 δολάρια ΗΠΑ, κάπου 402 ευρώ) αυξάνει η κυβέρνηση της Κολομβίας τον κατώτερο μισθό, το 2026, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο. Η εν λόγω αύξηση ισούται με 22,7% και ο νέος κατώτερος μισθός αφορά περίπου 2,5 εκατ. εργαζόμενους στο κράτος των Άνδεων.

Σε ομιλία του, ο κ. Πέτρο εξήγησε πως σκοπός του μέτρου είναι να μειωθούν οι ανισότητες και να «εκδημοκρατιστεί ο πλούτος», ώστε «οι εργαζόμενοι, που αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού της Κολομβίας, να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα».

Η αύξηση είναι υπερδιπλάσια από εκείνη (+9,54%) που ανακοινώθηκε πέρυσι, όταν ο κατώτερος μισθός αυξήθηκε στα 1,42 εκατ. πέσος (380 δολάρια). Είναι η τελευταία που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2026.

Ξεπερνά επίσης την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, ο οποίος κατά εκτιμήσεις οικονομολόγων της κολομβιανής κεντρικής τράπεζας θα φθάσει το 3,6%, υποχωρώντας από το 5,1% που προέβλεπαν τη χρονιά που φεύγει.

Ο πρόεδρος Πέτρο αναγνώρισε ότι η αύξηση μισθών μπορεί να εντείνει την ανοδική τάση του πληθωρισμού.

Από την πλευρά του Νταβίντ Κουβίδες, επικεφαλής οικονομολόγος της Banco de Occidente, χαρακτήρισε την αύξηση του κατώτερου μισθού «απόλυτα μη βιώσιμη». Προειδοποίησε πως θα έχει συνέπειες σε όλη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων του κόστους μισθοδοσίας του δημοσίου, τα κόστη των συντάξεων και την άτυπη αγορά μαύρης (σ.σ. αδήλωτης) εργασίας.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό «πρέπει να αναθεωρηθούν», είπε ο κ. Κουβίδες. Οι τρέχουσες προβλέψεις για το 2026 και το 2027 είναι πολύ χαμηλές, και υπό το φως αυτής (σ.σ. της εξέλιξης), μπορεί να αναμένει κανείς αύξηση των επιτοκίων μεσοπρόθεσμα στην Κολομβία».

Ο νέος κατώτερος μισθός ανακοινώθηκε με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, ελλείψει συμφωνίας συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν εργοδότες και τα εργατικά συνδικάτα.

Ο πρόεδρος Πέτρο ανακοίνωσε επιδότηση των τιμών των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς για τους εργαζόμενους με απολαβές που φθάνουν ως και τους δυο κατώτερους μισθούς μηνιαίως, που σε συνδυασμό με τις αυξήσεις θεωρείται πως αυξάνουν τα συνολικά κατώτερα έσοδα των εργαζομένων σε 2 εκατ. πέσος τον μήνα.