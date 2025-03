Κολομβία: Απελευθέρωση 29 αστυνομικών και ενός στρατιωτικού (vids)

Είκοσι οκτώ αστυνομικοί και ένας στρατιωτικός, που κρατούνταν από την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Κολομβία, απελευθερώθηκαν το Σάββατο, διαπίστωσε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι κάτοικοι της κοινότητας Λα Χασιέντα, στον νομό Κάουκα, ζήτησαν από τα πρόσωπα που κρατούνταν να πάρουν πίσω τις εξαρτύσεις τους, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λίγο μετά οι κρατούμενοι έφυγαν συνοδεία κατοίκων της περιοχής. Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Παρασκευή, ότι κρατούνταν από μια ομάδα ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας).

Καθ' οδόν, ο ταγματάρχης Νίλσον Μπεντόγια, ο μόνος στρατιωτικός της ομάδας, είπε με ταραγμένη φωνή πως δεν μπορεί να πάψει να σκέπτεται την οικογένειά του. «Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο γιος μου, που με περιμένουν στο σπίτι», είπε μεταφέροντας στον ώμο τον εξοπλισμό του.

Οι αστυνομικοί και ο στρατιωτικός είχαν συλληφθεί την Πέμπτη, έπειτα από μια ημέρα συγκρούσεων ανάμεσα στους κατοίκους και τις δυνάμεις ασφαλείας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης που είχε στόχο να βάλει τέλος στη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά σε μια περιφέρεια όπου η συγκέντρωση καλλιεργειών ναρκωτικών είναι από τις πιο αυξημένες στην Κολομβία.

Νωρίτερα το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες είχε προειδοποιήσει, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, πως οι στρατιώτες θα απελευθερώνονταν, αν ήταν απαραίτητο, με χρήση «της θεμιτής ισχύος του Κράτους».

Ο Σάντσες και άλλοι εκπρόσωποι της αριστερής κυβέρνησης του Γκουστάβο Πέτρο επρόκειτο να συναντηθούν σήμερα με τους κατοίκους της επαρχιακής πρωτεύουσας Ποπαγιάν για να ακούσουν τα αιτήματα των κοινοτήτων.

Τον Οκτώβριο 2024 ο στρατός είχε εξαπολύσει εκεί τη στρατιωτική επιχείρηση «Περσέας» για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιφέρειας. Η κυβέρνηση του Πέτρο προτείνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αντικατάστασης των καλλιεργειών για να καταπολεμήσει την οικονομία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, μια στρατηγική την οποία οι κάτοικοι καταγγέλλουν ως εκστρατεία «υποχρεωτικής εξάλειψης» των καλλιεργειών κόκας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτή τη γη ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ο διοικητής Μπεντόγια. «Πούλησαν στους χωρικούς την ιδέα ότι είμαστε εχθροί τους, αλλά είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοί τους»,

πρόσθεσε.

❗️🇨🇴 - Crisis Unfolds in El Plateado, Colombia: Security Forces Taken Hostage Amid Violent Uprising



A tense standoff has erupted in El Plateado, a rural stronghold in Colombia’s Cauca province, where 29 police officers and one soldier, including a colonel, are being held hostage… pic.twitter.com/0e6tYeHiKH