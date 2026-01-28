Κολομβιανά ΜΜΕ: Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες

Κολομβία – Κολομβιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από τη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε 15 επιβάτες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειες στην περιοχή του συμβάντος.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Breaking: A Beech1900D operated by Colombia's SATENA, HK4709, has disappeared over Norte de Santander, on a flight from Cucúta to Ocaña. 19 passengers are reported to be on the airplane. pic.twitter.com/s56jXl8hDL — THE CITY PAPER (@citypaperbogota) January 28, 2026

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.