Κογκρέσο: Κατατέθηκε νομοσχέδιο για άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο

Νομοσχέδιο για την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Χ, οι βουλευτές Chris Pappas, Gus Bilirakis, Nicole Malliotakis και Dina Titus κατέθεσαν το σχετικό νομοσχέδιο.

«Αυτή η αλλαγή θα ενισχύσει την ιστορική ανάπτυξη των αμερικανοκυπριακών σχέσεων, θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία και θα προωθήσει τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η νομοθεσία εισήχθη πριν από την 50ή επέτειο της παράνομης εισβολής και κατοχής της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία», αναφέρει σχετικά η ανταποκρίτρια.

Breaking: bipartisan legislation "End the Cyprus Embargo Act" that would extend the waiver renewal period for the arms embargo from one year to five years was introduced by @RepChrisPappas @RepGusBilirakis @NMalliotakis @repdinatitus. This change will bolster the historic growth…