Κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή: Το Ισραήλ κατέρριψε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

Νέα εστία κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινή επιδρομή σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη ως αντίποινα στη φονική επίθεσης με drone στο Τελ Αβίβ που πραγματοποίησαν οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι.

Ειδικότερα, η ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε την Κυριακή πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow 3 κατέρριψε το βλήμα πριν αυτό περάσει σε ισραηλινό έδαφος.

The IDF Aerial Defense Array successfully intercepted a surface-to-surface missile that approached Israeli territory from Yemen using the "Arrow 3" Aerial Defense System. The projectile did not cross into Israeli territory. The incident has concluded. pic.twitter.com/gZ3NKmqVWF

Πριν την αναχαίτιση, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ, που βρίσκεται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με τους κατοίκους να αναζητούν προστασία σε καταφύγια.

Δεξαμενές πετρελαίου καίγονται στο λιμάνι της Χοντέιντα, Υεμένη, Σάββατο 20 Ιουλίου 2024. (AP Photo)

Το Σάββατο, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, σε απάντηση του drone που εκτοξεύτηκε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και που έπληξε το Τελ Αβίβ.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σε αντίποινα σε εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του κράτους του Ισραήλ» από τους αντάρτες τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα στην Υεμένη για τα οποία το Ισραήλ αναλαμβάνει την ευθύνη.

After 9 months of continuous aerial attacks by the Houthis in Yemen toward Israel, IAF fighter jets conducted an extensive operational strike over 1,800km away against Houthi terrorist military targets in the area of Al Hudaydah Port in Yemen. This port serves as an entryway for… pic.twitter.com/AGJpjsyfs5