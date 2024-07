Aποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έπληξε το Ισραήλ

Μία αποθήκη πυρομαχικών που ανήκε στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, έπληξαν το Σάββατο (20/7) το βράδυ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως δήλωσαν τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Τα πλήγματα στην πόλη Αντλούν, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ, προκάλεσαν μια σειρά από δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν από μάρτυρες σε όλο το νότιο Λίβανο.

Σημειώνεται ότι τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο έγιναν την ίδια ημέρα που ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στρατιωτικούς στόχους των Χούθι στην περιοχή της πόλης Χοντέιντα, λιμάνι της Υεμένης, κάτι που ενδεχομένως θα σηματοδοτήσει μια «νέα και επικίνδυνη φάση» στην περιοχή.

Οι επιδρομές του Ισραήλ στην Υεμένη πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν, Χούθι, έπληξε το οικονομικό κέντρο του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ.

Today, Hezbollah launched over 120 rockets at northern Israel. In response, the IDF carried out a massive strike targeting Hezbollah infrastructure in Aadloun, Lebanon. Israel has every right to defend itself against these relentless attacks. pic.twitter.com/2UOpDSWTyG