Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου, μετά τη ληστεία

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εγκατάστασης, μετά τη χθεσινή ληστεία κοσμημάτων που συγκλόνισε τη Γαλλία αλλά και την Ευρώπη, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της γαλλικής κυβέρνησης, Ζεράλντ Νταρμανέν, παραδέχτηκε τα κενά ασφαλείας στην προστασία του Λούβρου, τα οποία οδήγησαν τους ληστές να αποσπάσουν χθες, μέρα μεσημέρι, τα αυτοκρατορικά κοσμήματα από το φημισμένο μουσείο.

«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού οι ληστές κατάφεραν να σταθμεύσουν έναν ανελκυστήρα επίπλων στο κέντρο του Παρισιού, να ανέβουν σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά, να αρπάξουν τα ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν μια απογοητευτική εικόνα για τη Γαλλία», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.