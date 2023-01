Κλέβερλι: H Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τη βία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως τη βία εναντίον του ίδιου της του λαού» της χώρας. Στην ανάρτησή του στο Twitter ο Κλέβερλι υπενθύμισε ότι η Βρετανία τάσσεται κατά της θανατικής ποινής «υπό όλες τις περιστάσεις».

Οι δύο άνδρες απαγχονίστηκαν αφού καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών με την κατηγορία ότι σκότωσαν ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Iran must immediately end the violence against its own people.



The execution of Mohammad Mahdi Karami and Seyed Mohammad Hosseini by the Iranian regime is abhorrent.



The UK is strongly opposed to the death penalty in all circumstances.