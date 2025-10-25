Το Κιργιστάν λάνσαρε εθνικό stablecoin σε συνεργασία με τη Binance

Το Κιργιστάν λάνσαρε εθνικό stablecoin και ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας σε συνεργασία με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Σαντίρ Τζαπάροφ.

Η ορεινή πρώην σοβιετική δημοκρατία, με πληθυσμό περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους και παραδοσιακή εξάρτηση από τους μετανάστες εργαζόμενους στη Ρωσία, έχει τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στην Κεντρική Ασία.

Το A5A7, ένα stablecoin που υποστηρίζεται από το ρωσικό ρούβλι και εδρεύει στο Κιργιστάν, έχει τεθεί υπό κυρώσεις από δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιείται για την αποφυγή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο, ιδρυτής της Binance, διορίστηκε τον Μάιο σύμβουλος του προέδρου τιυ Κιργιστάν σε θέματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ζάο έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) το Σάββατο ότι το εθνικό stablecoin του Κιργιστάν λανσαρίστηκε στο BNB Chain και ότι η ψηφιακή εκδοχή του νομίσματος της χώρας, του σομ, είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για κυβερνητικές πληρωμές.

Πρόσθεσε ότι έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό αποθεματικό κρυπτονομισμάτων, στο οποίο περιλαμβάνεται και το BNB token της Binance.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη την Παρασκευή στον Ζάο, ο οποίος είχε προηγουμένως καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονταν με ξέπλυμα χρήματος.

Το Κιργιστάν θεωρούνταν παραδοσιακά η πιο δημοκρατική από τις πέντε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, όμως ο Τζαπάροφ έχει περιορίσει τις αντιφρονούσες φωνές από τότε που ανέλαβε την εξουσία, έπειτα από κύμα διαδηλώσεων το 2020.

Η χώρα πρόκειται να διεξαγάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 Νοεμβρίου, με τους συμμάχους του Τζαπάροφ να επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στο κοινοβούλιο.



