Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται έντονη κινητικότητα σε Τουρκία και Συρία γύρω από το ζήτημα της Γάζας αλλά και των Κούρδων της Συρίας, με εξελίξεις τόσο στο διπλωματικό όσο και στο στρατιωτικό πεδίο.

Χθες, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των τρομοκρατών της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η συμφωνία για τη Γάζα, καθώς εισέρχεται στη δεύτερη φάση της.

Ο Καλίν είχε συνομιλίες με τον Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς και με άλλα μέλη της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, την έναρξη των καθηκόντων της Εθνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Γάζας και άλλα συναφή ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον μεσολαβητικό και εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Γάζα, καθώς και για τον ρόλο της Άγκυρας στη δεύτερη φάση του σχεδίου.

Παρατείνεται για 15 ημέρες η εκεχειρία

Στο μεταξύ, μετά την ήττα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία του ΡΚΚ/YPG, η συριακή κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει κατά 15 ημέρες την εκεχειρία μαζί τους. Το συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η παράταση στοχεύει στην υποστήριξη μιας επιχείρησης των ΗΠΑ για την εκκένωση κρατουμένων του ISIS, οι οποίοι κρατούνται σε φυλακές που διαχειρίζονται οι Κούρδοι της Συρίας, και στη μεταφορά τους στο Ιράκ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η συριακή κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι η τετραήμερη εκεχειρία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις είχε λήξει και ότι οι αρχές εξέταζαν τα επόμενα βήματά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων στο μέτωπο της βόρειας Συρίας.

Πηγή: Deutsche Welle



