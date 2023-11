Κινεζικό ΥΠΕΞ: Ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση ο χαρακτηρισμός του Σι ως «δικτάτορα» από τον Μπάιντεν

Τη δυσαρέσκεια του Πεκίνου προκάλεσε η δήλωση του Τζο Μπάιντεν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «δικτάτορας».

Ο χαρακτηρισμός του Κινέζο προέδρου Σι Τζινπίνγκ ως «δικτάτορα» από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά εσφαλμένος και συνιστά ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό το είδος δηλώσεων είναι εξαιρετικά εσφαλμένο και αποτελεί ανεύθυνη πολιτική χειραγώγηση. Η Κίνα αντιτίθεται κατηγορηματικά», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ.

«Υπάρχουν πάντα κακόβουλοι άνθρωποι που προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις και οι οποίοι δεν θα το πετύχουν», πρόσθεσε χωρίς να επεκταθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στην Καλιφόρνια, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως εξακολουθεί πάντα να θεωρεί αυτόν τον τελευταίο «δικτάτορα», επαναλαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μολαταύτα, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές» τις συνομιλίες, αναφερόμενος στη συμφωνία για την αποκατάσταση των επαφών υψηλού επιπέδου των στρατών των δυο μεγάλων δυνάμεων και στην κινεζική στράτευση στον αγώνα εναντίον της φαιντανύλης.

«Ολοκλήρωσα αρκετές ώρες συνομιλιών με τον πρόεδρο Σι και θεωρώ πως πρόκειται για τις πιο εποικοδομητικές και παραγωγικές που είχαμε», ανέφερε.

"After today, would you still refer to Xi as a dictator?" asks a reporter.



"Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of govt totally different than ours" - #US President Biden#China… pic.twitter.com/ciJ8xx5UVe