Κίνδυνος καταιγίδας σε ομάδα νησιών της Βόρειας Καρολίνας από τον τυφώνα Έριν

Επικίνδυνη καταιγίδα και τροπικές συνθήκες αναμένεται να προκαλέσει την Τετάρτη ο τυφώνας Έριν κατά μήκος της ομάδας νήσων Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας και άλλων τμημάτων της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ο τυφώνας κινείται βόρεια στον Ατλαντικό ωκεανό, εκατοντάδες μίλια από την ακτή.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι οι δρόμοι στα χαμηλά νησιά-φράγματα ενδέχεται να καταστούν αδιάβατοι, με κύματα ύψους έως και 20 ποδιών να χτυπούν την ακτή. Τα ισχυρά κύματα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική διάβρωση των παραλιών.

Hurricane Erin looking absolutely wild on satellite right now. Cat 2 beast churning just off the East Coast. NC Outer Banks about to get the worst of it tonight with serious storm surge and winds. pic.twitter.com/cqF6aVCuwQ — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) August 20, 2025

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Τζος Στάιν, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τρίτη, ενώ, προειδοποιήσεις για καταιγίδα έχουν εκδοθεί για άλλα μέρη της ακτογραμμής της Βόρειας Καρολίνας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι παράκτιες κομητείες Dare και Hyde –που περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των Outer Banks – διέταξαν τους κατοίκους και τους τουρίστες να εκκενώσουν τα ευάλωτα νησιά Ocracoke και Hatteras, των οποίων ο πληθυσμός αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα φέριμποτ μετέφεραν περισσότερους από 2.220 ανθρώπους από το Ocracoke, με την τελευταία αναχώρηση να έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. την Τετάρτη. Τα φέριμποτ προς το Hatteras θα συνεχίσουν να λειτουργούν όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, ανέφερε το WCTI, συνεργάτης του ABC News.

The Hurricane Hunters flew straight into the eye of Hurricane Erin at Category 5 strength, capturing stunning footage of the stadium effect from inside the storm. 🌀✈️ pic.twitter.com/6Bkwec1LY0 — AccuWeather (@accuweather) August 19, 2025

Ο τυφώνας Έριν, που έχει χαρακτηριστεί ως καταιγίδα κατηγορίας 2 με ανέμους ταχύτητας 100 mph (155 km/h), αναμένεται να κινηθεί μεταξύ της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και των Βερμούδων την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς θα κινείται προς τα βόρεια, σύμφωνα με το NHC. Αυτή η τροχιά θα κρατήσει τους χειρότερους ανέμους της μακριά από την ακτή.

Οι άνεμοι με δύναμη τροπικής καταιγίδας εκτείνονται έως και 265 μίλια (426 χλμ.) από το κέντρο της καταιγίδας, ενώ οι άνεμοι με δύναμη τυφώνα εκτείνονται για 90 μίλια. Παρόλα αυτά, το NHC προειδοποίησε τους λουόμενους κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της ανατολικής ακτής να μείνουν μακριά από το νερό λόγω «επικίνδυνων για τη ζωή κυμάτων και ρευμάτων».

Κατά μήκος της ακτής του Νιου Τζέρσεϊ, η κολύμβηση και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες απαγορεύτηκαν στις παραλίες από το Cape May βόρεια έως το Sandy Hook, με προειδοποιήσεις για υψηλά κύματα και ρεύματα να ισχύουν έως την Παρασκευή, σύμφωνα με την NWS. Οι πλημμύρες στις ακτές αναμένεται να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της παλίρροιας την Πέμπτη.

Aerial footage captured a tidal storm surge enveloping homes in North Carolina’s Outer Banks on Tuesday, as Hurricane Erin continued to move through the Atlantic Ocean. https://t.co/vCyMNexS1O pic.twitter.com/72o4rD7P1o — ABC News (@ABC) August 20, 2025

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, διέταξε το κλείσιμο όλων των δημόσιων παραλιών της πόλης –συμπεριλαμβανομένων των Coney Island και Brighton Beach– την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ευτυχώς, οι θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη αναμένονταν να είναι εποχιακά δροσερές την Τετάρτη και την Πέμπτη, φτάνοντας μόνο τους 21 °C, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 28 °C.

Η Έριν, η πέμπτη καταιγίδα με όνομα της σεζόν του Ατλαντικού του 2025 και η πρώτη που έφτασε σε κατάσταση τυφώνα, είχε ενισχυθεί σε καταιγίδα κατηγορίας 5. Η τελευταία καταιγίδα του Ατλαντικού που έφτασε σε αυτή την ένταση ήταν ο τυφώνας Μίλτον τον Οκτώβριο του 2024.