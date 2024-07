Κίνα: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τη φωτιά σε ένα εμπορικό κέντρο (vid)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Τσιγκόνγκ, στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

🇨🇳FIRE ENGULFS SHOPPING MALL IN CHINA



An unknown number of people remain trapped after a fire broke out in a 14-story shopping mall in southwest China's Zigong City, Sichuan Province pic.twitter.com/DI69AobcMk