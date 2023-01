Κίνα: Τουλάχιστον 5 οι νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη βορειοανατολική Κίνα χθες Κυριακή το απόγευμα ενώ ακόμη 8 εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η έκρηξη έγινε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο στην κομητεία Πανσάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας, όπως μετέδωσε η τηλεόραση, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά που ξέσπασε ύστερα από την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το CCTV φαίνονται σύννεφο μαύρου καπνού και φλόγες να υψώνονται από το εργοστάσιο και ομάδα πυροσβεστών να επιχειρεί έξω από το κτίριο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, πάνω από 330 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δύο νεκρούς, 34 τραυματίες και 12 αγνοούμενους.

⚡️⚡️⚡️ Powerful explosion at a chemical plant in China



The explosion occurred at a factory in the Panjin urban district of Liaoning Province. A huge column of smoke rose at the scene. pic.twitter.com/gfhNZNl1vt