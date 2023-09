Κίνα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον "16 άνθρωποι" έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά ξέσπασε μέσα στο ανθρακωρυχείο Σαντζιαοσού στην πόλη Παντζού της επαρχίας Γκουιτζού, στη νοτιοδυτική Κίνα, σήμερα γύρω στις 08.10 τοπική ώρα (03.10 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε αλλά "έπειτα από έναν προκαταρκτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 16 άνθρωποι δεν έχουν τις αισθήσεις τους", δήλωσαν οι αρχές της πόλης Παντσού, που βρίσκεται σχεδόν 3.600 χλμ. νοτιοδυτικά του Πεκίνου, σε ανακοίνωση που ανάρτησαν στην ιστοσελίδα τους.

Οι αρχικές διαπιστώσεις επέτρεψαν να διαπιστωθεί ότι "ο ιμάντας μεταφοράς πήρε φωτιά", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Sixteen people have been confirmed dead in a coal-mine fire in the city of Panzhou, southwest China's Guizhou Province, on Sunday morning, local authorities said https://t.co/7JgdANSkW7 pic.twitter.com/42eWdFyAzx