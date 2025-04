Κίνα: Σύσταση στους πολίτες της να αποφεύγουν τις εμπόλεμες ζώνες

Η Κίνα κάλεσε τους πολίτες της την Τετάρτη (09/04), να αποφεύγουν να συμμετέχουν σε πολέμους μετά την ανακοίνωση του Κιέβου, ότι αιχμαλώτισε δύο Κινέζους, οι οποίοι φέρεται να πολέμησαν με τον ρωσικό στρατό στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που βρήκε Κινέζους που μετείχαν στις εχθροπραξίες στο έδαφός της, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη (08/04), ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο Κινέζους πολίτες και ζήτησε εξηγήσεις από το Πεκίνο.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession. We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν δήλωσε πως: «Η Κίνα διεξάγει ελέγχους επαλήθευσης μαζί με την Ουκρανία στην υπόθεση αυτή». Εν Συνεχεία είπε χαρακτηριστικά: «Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η κινεζική κυβέρνηση πάντα ζητάει από τους πολίτες της να απέχουν από ζώνες ένοπλης σύγκρουσης, να αποφεύγουν την εμπλοκή τους υπό οποιαδήποτε μορφή σε ένοπλες συγκρούσεις και, ιδιαιτέρως, να αποφεύγουν να μετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε πλευράς».

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπα που είχαν υπογράψει σύμβαση με τον ρωσικό στρατό και όχι για αποστολή από το Πεκίνο τακτικού στρατού στο ουκρανικό μέτωπο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα γνωστοποίησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της Κίνας στο Κίεβο για να ζητήσει εξηγήσεις.

We strongly condemn Russia‘s involvement of Chinese citizens in its war of aggression against Ukraine, as well as their participation in combat against Ukrainian forces.



We have summoned China's chargé d'affaires in Ukraine to the Foreign Ministry to condemn this fact and demand… https://t.co/LoXHDoIQsu