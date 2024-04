Κίνα: Πέντε νεκροί και 33 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο (vid)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Σάββατο την πόλη Κουανγκτσόου (Καντόνα), πρωτεύουσα της επαρχίας Κουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.

Natural disasters continue in China's most populous province of Guangdong



