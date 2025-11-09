Κίνα: Το Πεκίνο διευκολύνει τις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων της Nexperia που προορίζονται για πολιτική χρήση

Το Πεκίνο υλοποιεί μέτρα εξαίρεσης των εξαγωγών των μικροκυκλωμάτων της Nexperia από την εφαρμογή περιορισμών κυρίως για τσιπ πολιτικής χρήσης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες από την Ολλανδία για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με τη Nexperia, καθώς προκαλούνται ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των μικροκυκλωμάτων που παράγει η εταιρία, απειλώντας της σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων.

Το κινεζικό υπουργείο στη σημερινή ανακοίνωσή του τόνισε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ευρωπαϊκής πλευράς που παροτρύνει την πλευρά της Ολλανδίας να διορθώσει τις “άδικες” πρακτικές της