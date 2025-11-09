Κίνα: Το Πεκίνο διευκολύνει τις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων της Nexperia που προορίζονται για πολιτική χρήση

09/11/2025 • 12:55
Το Πεκίνο υλοποιεί μέτρα εξαίρεσης των εξαγωγών των μικροκυκλωμάτων της Nexperia από την εφαρμογή περιορισμών κυρίως για τσιπ πολιτικής χρήσης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει συγκεκριμένες ενέργειες από την Ολλανδία για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με τη Nexperia, καθώς προκαλούνται ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των μικροκυκλωμάτων που παράγει η εταιρία, απειλώντας της σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων.

Το κινεζικό υπουργείο στη σημερινή ανακοίνωσή του τόνισε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ευρωπαϊκής πλευράς που παροτρύνει την πλευρά της Ολλανδίας να διορθώσει τις “άδικες” πρακτικές της

