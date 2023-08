Κίνα: Επτά νεκροί εξαιτίας υπερχείλισης φράγματος στην επαρχία Σετσουάν (vid)

Επτά άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο κατά την υπερχείλιση φράγματος στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί όταν περισσότεροι από 10 άνθρωποι φωτογραφίζονταν κοντά στο φράγμα Γιουλίν του ποταμού Λονγκσί. Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε απότομα και όταν το φράγμα υπερχείλισε, οι επισκέπτες παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο. Τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

