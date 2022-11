Κίνα: Επεισόδια σε διαδήλωση στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στη χώρα

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone στην Κίνα, που ανήκει στη Foxconn της Ταϊβάν, εξωτερικό προμηθευτή της Apple, δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Weibo και Twitter.

Τα πλάνα δείχνουν πλήθος εργαζόμενων να διαδηλώνει σε δρόμο και ορισμένους από αυτούς να έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους της ασφάλειας που φορούν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και άλλους αστυνομικούς με εξαρτύσεις μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που κράδαιναν ρόπαλα, χτύπαγαν κάμερες του συστήματος επιτήρησης και παράθυρα σε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου.

中国的苹果工厂内部工人继续反抗中共的反人类防疫和奴役劳动



Chinese Workers Inside @Apple plant Continue to protest against China's Anti-Humanity covid policy and Slave labourpic.twitter.com/40QYXuyjhl