Κίνα: Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες από κατάρρευση κτιρίου (vid)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο στην επαρχία Τσετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί, εγκλωβίζοντας 12 εργαζόμενους σε εταιρία καλλυντικών σε προάστιο της πόλης Νινγκμπό.

Οι διασώστες εντόπισαν δύο νεκρούς στα ερείπια, ενώ απεγκλώβισαν δέκα τραυματίες εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

