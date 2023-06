Πόλεμος στην Ουκρανία

Η ανατίναξη ενός αγωγού αμμωνίας στο Χάρκοβο έχει προκαλέσει νέα ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται.

Σύμφωνα με το Κίεβο και τη Μόσχα, ένας αγωγός που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λιπασμάτων αμμωνίας από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας, ο οποίος ίσως αποδειχτεί σημαντικός για το μέλλον της συμφωνίας για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, έχει υποστεί ζημιά, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τις συνομιλίες γύρω από τη συμφωνία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι μια «ουκρανική ομάδα σαμποτάζ» είχε ανατινάξει ένα τμήμα του αγωγού το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο χωριό Μασιούτιβκα στην περιοχή του Χάρκοβο. Το χωριό βρίσκεται στη μετωπική γραμμή μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων.

Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline "Tolyatti - Odesa" in the Kupiansk district of the Kharkiv region. pic.twitter.com/ElXJT38FjG