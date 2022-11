Σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Ρωσία θέλει να μετατρέψει τη Χερσώνα σε «νεκρή πόλη» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι άνοιξαν από διαμερίσματα μέχρι υπονόμους, ενώ ισχυρίζεται ότι σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν τη νότια ουκρανική πόλη από την άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.