Ηνωμένο Βασίλειο

Ένας άνδρας που είχε κριθεί ένοχος για διάπραξη θρησκευτικά επιβαρυμένης παράβασης δημόσιας τάξης, επειδή έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο, είδε την καταδίκη του να ανατρέπεται την Παρασκευή, σε μια νίκη που οι υποστηρικτές του χαρακτηρίζουν σημαντική για την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Χαμίτ Τσοσκούν, 51 ετών, είχε επιβληθεί πρόστιμο 240 λιρών (περίπου 325 δολάρια) στο Δικαστήριο Μαγίστρων του Westminster στο Λονδίνο τον Ιούνιο, μετά την καταδίκη του για την παράβαση που διέπραξε φωνάζοντας «Fuck Islam» («Γαμ*** το Ισλάμ»), ενώ κρατούσε ψηλά το βιβλίο κοντά στο προξενείο στο κέντρο του Λονδίνου τον Φεβρουάριο.

Το επίμαχο βίντεο:

A man who burned the Quran outside Turkish embassy in London, almost got stabbed by a deranged Muslim who has forgotten that Britain doesn’t have blasphemy laws.



Η απόφαση να ανατραπεί αυτή η ετυμηγορία μετά από έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Southwark στο Λονδίνο χαιρετίστηκε από τους υποστηρικτές του ως σημαντική νίκη για την ελευθερία της έκφρασης.

«Η διαμαρτυρία του Χαμίτ Τσοσκούν ήταν νόμιμη πράξη πολιτικής αντίδρασης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Στίβεν Έβανς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Κοινωνίας Αθεϊστών (National Secular Society) που υποστήριξε την υπόθεσή του. «Δεν χρειάζεται να εγκρίνουμε το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας του — το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν ποινικά κολάσιμη».

Ο Τσοσκούν, του οποίου ο πατέρας ήταν Κούρδος και η μητέρα του Αρμένισσα, και ο οποίος ζούσε στην κεντρική Αγγλία, είχε αρνηθεί την κατηγορία και είχε δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πραγματοποιούσε διαμαρτυρία κατά της τουρκικής κυβέρνησης. Όσο κρατούσε ψηλά το βιβλίο, δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα με μαχαίρι που τον κλότσησε και τον έφτυσε.

Στην απόφαση της έφεσης, το δικαστήριο ανέφερε ότι οι κατήγοροι δεν απέδειξαν επαρκώς ότι η συμπεριφορά του ήταν διαταρακτική της τάξης ούτε ότι αυτή έγινε εντός της ακοής ή οπτικής επαφής κάποιου που πιθανόν να θίχτηκε.

«Η σημερινή απόφαση επαναβεβαιώνει την κρίσιμη αρχή ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύει το δικαίωμα να προσβάλλεις, να σοκάρεις ή να ενοχλείς — ακόμα και όταν αμφισβητεί βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις», πρόσθεσε ο Έβανς.