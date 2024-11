Κέρδισαν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Ρεπουμπλικάνοι

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κέρδισε την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το CBS News.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προβλέπεται να κερδίσει τουλάχιστον 218 έδρες, με τον τελικό αριθμό τους να καταλήγει πιθανότατα μεταξύ 220-222 - μια οριακή πλειοψηφία, γεγονός που θα του επιτρέψει να ελέγξει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των 435 εδρών. Είχαν ήδη εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ με τουλάχιστον 52 - 48 έδρες.

BREAKING: Republicans have clinched the House majority for the next two years, @NBCNews projects. pic.twitter.com/VcnojzHEen