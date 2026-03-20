Το Ιράν δεν έχει ορίσει αντικαταστάτες για τη συντριπτική πλειονότητα των ανώτερων αξιωματούχων που εξουδετερώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του CNN βάσει επίσημων ανακοινώσεων, δεν έχουν ανακοινωθεί διάδοχοι για περισσότερους από δώδεκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι θάνατοι των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τελευταίοι διορισμοί σε θέσεις ασφαλείας ανακοινώθηκαν στις αρχές Μαρτίου. Συγκεκριμένα, την 1η Μαρτίου ο Αχμάντ Βαχιντί τοποθετήθηκε επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ την επόμενη ημέρα ανακοινώθηκε νέος προσωρινός υπουργός Άμυνας — αμφότεροι αντικαθιστώντας προκατόχους που είχαν σκοτωθεί.

Η επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη ανακοινώθηκε στις 8 Μαρτίου.

Ωστόσο, παραμένουν ακάλυπτες κρίσιμες θέσεις, όπως ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας, ο υπουργός Πληροφοριών και ο επικεφαλής της Μπασίτζ, της δύναμης εσωτερικής ασφάλειας που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταστολή διαδηλώσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το καθεστώς ενδέχεται να αποφεύγει σκόπιμα τις επίσημες ανακοινώσεις, προκειμένου να προστατεύσει πρόσωπα που κατέχουν κρίσιμους ρόλους ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται ορισμένες θέσεις να παραμένουν κενές.

Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις απαιτούν την έγκριση ή τον απευθείας διορισμό από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν είναι σαφές πόσο προσιτός είναι ακόμη και σε κορυφαίους αξιωματούχους», σημειώνει ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας.

