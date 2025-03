Κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση Τατάρ με Ερντογάν για το Κυπριακό

Με το πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.

Το ραντεβού του Ερντογάν με τον Τατάρ πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δηλώσεις στον Τύπο, και έλαβε χώρα εν όψει της πενταμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, στις 17-18 Μαρτίου, στη Γενεύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

President @RTErdogan met with President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) at the Presidential Complex. pic.twitter.com/QDs9aluyCq