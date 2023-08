Καύσωνας: Πυρκαγιές στην Πορτογαλία, σε συναγερμό η Ισπανία  (vid)

Εκατοντάδες πυροσβέστες αγωνίζονται κατά της πυρκαγιάς που μαίνεται εδώ και τέσσερις ημέρες στην νοτιοδυτική Πορτογαλία, η οποία πλήττεται όπως και η γειτονική Ισπανία από κύμα καύσωνα που έχει σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν υποστηριζόμενοι από 9 αεροσκάφη στην Οντεμίρα, κοντά στην τουριστική περιοχή Αλγκάρβε, όπου δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακαεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Κάτοικοι και τουρίστες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και πολλοί φιλοξενήθηκαν σε σχολείο που μετατράπηκε σε κέντρο υποδοχής.

Άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λέιρια, στην κεντρική Πορτογαλία βρίσκεται σε ύφεση, αφού κατέκαυσε 70.000 στρέμματα.

Large forest fires swept the Iberian Peninsula: Spain has already introduced restrictions on the use of water due to drought. And in Portugal, over 1.4 thousand people were evacuated due to the spread of fire, another 22 were injured and were taken to hospitals.#wildfires pic.twitter.com/zuInADkMjw — Scytale News (@ScytaleNews) August 8, 2023

Σήμερα, σε ολόκληρη την πορτογαλική επικράτεια επιχειρούν 2.800 πυροσβέστες και 16 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν ελαφρά πτώση σήμερα, ωστόσο θα φθάσουν τους 40°C σε ορισμένες περιοχές, μετά το ρεκόρ για το 2023 των 46,4°C χθες στο Σανταρέμ της κεντρικής Πορτογαλίας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πορτογαλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η κατάσταση συναγερμού παραμένει και στις δύο χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου.Η νοτιοδυτική Ισπανία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ η επαρχία της Κόρδοβας στην Ανδαλουσία σε κόκκινο συναγερμό, ανακοίνωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).

Οι θερμοκρασίες σήμερα αναμένεται να φθάσουν τους 44°C σήμερα και κυρίως αύριο, στην κορύφωση του τρίτου για το καλοκαίρι κύματος καύσωνα.

Αυτό το επεισόδιο του καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη και πολλές ισπανικές επαρχίες θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό στην Ανδαλουσία, την περιφέρεια της Μαδρίτης, την Καστίγια-Λα Μάντσα, αλλά και στην Χώρα των Βάσκων.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, περισσότερα από 10.000 κάηκαν στην Ισπανία. Η τέταρτη μεγάλη πυρκαγιά των ημερών ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Εστρεμαδούρα, στην κοινότητα Βαλένθια ντε Αλκάνταρα. Οι πυροσβέστες δεν κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο την νύκτα.

Η Ιβηρική Χερσόνησος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Κλιματικής Αλλαγής στην Ευρώπη με συνεχή επεισόδια καύσωνα, ξηρασία και πυρκαγιές.

Περί το 1.000.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στην Ισπανία και την Πορτογαλία, σύμφωνα με προσωρινούς απολογισμούς, έναντι 4.000.000 στρεμμάτων συνολικά το 2022.