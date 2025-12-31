Κατζ: Προειδοποιεί τον στρατό για ενδεχόμενη επίθεση «τύπου 7ης Οκτωβρίου» στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Δυτική Όχθη προειδοποίησε ότι ο ισραηλινός στρατός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια πιθανή επίθεση εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη «στο στυλ της 7ης Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Κατζ, ο ίδιος έλαβε ενημέρωση για θέματα ασφάλειας και αξιολόγηση της κατάστασης μαζί με ανώτερους διοικητές, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, υποστράτηγος Αβί Μπλουθ, ο οποίος έκανε παρόμοιες δηλώσεις νωρίτερα σήμερα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Κατζ επαίνεσαι τις IDF, τη Συνοριακή Αστυνομία και άλλες δυνάμεις ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «αποφασιστικές επιχειρήσεις» που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν σε απότομη μείωση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και σημαντική βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στη Δυτική Όχθη.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκαρέμ και του Νουρ Σαμς –συμπεριλαμβανομένων εκκενώσεων, αντιτρομοκρατικών ενεργειών και της διαρκούς παρουσίας στρατευμάτων των IDF – έχουν μειώσει την τρομοκρατική δραστηριότητα στην περιοχή κατά περισσότερο από 80%. Ο Κατζ κάλεσε να μελετηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και να εξεταστεί η επέκτασή του και σε άλλους καταυλισμούς.

Παράλληλα, τόνισε ότι, όπως συμβαίνει στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, οι IDF θα παραμείνουν επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη, λειτουργώντας ως «ζώνη ανάσχεσης» μεταξύ αμάχων και ένοπλων οργανώσεων. Έδωσε επίσης εντολή να προωθηθούν σχέδια μετεγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων των IDF στη βόρεια Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ιστορική διόρθωση» με τόσο επιχειρησιακή όσο και εποικιστική σημασία.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Κατζ υπογράμμισε: «Πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε μια πιθανή επίθεση κατά κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και κατά μήκος της γραμμής επαφής, στα πρότυπα της 7ης Οκτωβρίου, από τζιχαντιστικά στοιχεία».