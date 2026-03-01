Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ είπε ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτυπά την Τεχεράνη με «stand-in» πυρομαχικά, δηλαδή με πυρομαχικά που ρίχνονται απευθείας πάνω από τους στόχους τους.

«Για πρώτη φορά στην Επιχείρηση Roaring Lion, αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας επιχειρούν με «stand-in» πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης σε μια ισχυρή επίθεση εναντίον στόχων του καθεστώτος και της καταστολής», λέει ο Κατζ.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη την περασμένη ημέρα χρησιμοποίησαν όπλα αντικειμενικής απόστασης, τα οποία εκτοξεύονται από απόσταση και γενικά έχουν μικρότερες κεφαλές.

Η δυνατότητα εκτόξευσης αντικειμενικών βομβών έρχεται μετά τον ισχυρισμό του στρατού ότι απέκτησε αεροπορική υπεροχή και «άνοιξε τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Ο Κατζ λέει ότι «συνεχείς ισχυρές επιθέσεις» θα πραγματοποιηθούν τώρα στην Τεχεράνη.

