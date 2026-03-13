Κατς: Θα καταστρέψουμε τις εθνικές υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ
13/03/2026 • 11:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς με δηλώσεις του την Παρασκευή προειδοποίησε τον Λίβανο ότι το Ισραήλ πρόκειται να καταστρέψει τις εθνικές υποδομές που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

 Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την επίθεση του IDF σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι σήμερα το πρωί, με την αιτιολογία ότι η Χεζμπολάχ τη χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει μέλη της από το βόρειο στο νότιο Λίβανο.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανική κυβέρνηση και το λιβανικό κράτος θα πληρώσουν όλο και μεγαλύτερο τίμημα μέσω της καταστροφής των εθνικών υποδομών του Λιβάνου που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης με τον αρχηγό του IDF, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ και τους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού.

«Η κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία παραπλάνησε και δεν τήρησε τη δέσμευσή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, θα πληρώσει όλο και μεγαλύτερο τίμημα μέσω της καταστροφής των υποδομών και της απώλειας εδαφών, έως ότου εκπληρωθεί η κεντρική δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

