Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας η επίσημη επίσκεψη εργασίας του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισράελ Κατς στο πλαίσιο της διεύρυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας, της κοινής παραγωγής οπλικών συστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξης κοινών μηχανισμών κυβερνοασφάλειας με την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με την DW.

Γάζα – Συρία – Αιγαίο

Ωστόσο, πέρα από το γνωστό φιλικό κλίμα που επικρατεί στις κοινές δηλώσεις υπουργών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον Κατς και τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, οι αναφορές του Ισραηλινού υπουργού υπήρξαν ιδιαίτερα δηκτικές, αφήνοντας εύκολα να εννοηθεί πως παρέπεμπαν στις τουρκικές περιφερειακές επιδιώξεις.

Συγκεκριμένα, ο Ισράελ Κατς τόνισε χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει σε στοιχεία που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και να εδραιώσουν τη θέση τους μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή των στρατιωτικών παραφυάδων τους στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να πραγματώσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους, θέλοντας να αποκαταστήσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών».

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι σήμερα, για πρώτη φορά Ισραηλινός ανώτατος αξιωματούχος προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, θέτοντας το ζήτημα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο στο ίδιο επίπεδο με δύο ενεργά, για το Ισραήλ, ανοικτά πολεμικά μέτωπα της Γάζας και της Συρίας, με κοινό αντίπαλο δέος τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Ισραηλινή δυσφορία για την τουρκική διεισδυτικότητα

Το περιεχόμενο και ο τόνος των χθεσινών δηλώσεων Κατς στην Αθήνα απηχούν τη βαρύτητα που προσδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην ολοένα περισσότερο ορατή τουρκική διεισδυτικότητα τόσο στο μέτωπο της Γάζας, όσο και στη Συρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν κρύβει την δυσφορία της έναντι της πρόσφατης απόφασης της διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία, παρότι γνώριζε τις έντονες ισραηλινές αντιρρήσεις, εν τέλει περιέλαβε ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που υπάγεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης», τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προσδίδοντάς του ρόλο στην εφαρμογή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Παράλληλα, η πρόσφατη συνθηκολόγηση των κουρδικών δυνάμεων του SDF στη Συρία ερμηνεύεται στο Ισραήλ ως ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση της τουρκικής επιρροής στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της διακυβέρνησης αλ Σάρα στη Δαμασκό, φέρνοντας έτσι πιο κοντά την Τουρκία στην ισραηλινοσυριακή μεθόριο.