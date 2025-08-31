Κατς: Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς είναι νεκρός

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα πως ο εκπρόσωπος Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε ένα πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κατς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.

Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε το χτύπημα εναντίον του εκπροσώπου της Χαμάς

Νωρίτερα, στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε χθες επιχείρηση εναντίον του εκπρόσωπο της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα.

«Η Σιν Μπετ και ο ισραηλινός στρατός χτύπησαν τον εκπρόσωπο της Χαμάς, τον εκπρόσωπο της δολοφονικής και σατανικής οργάνωσης, Αμπού Ομπέιντα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα - ελπίζω να μην είναι πλέον μαζί μας - αλλά παρατηρώ ότι δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς να μιλήσει για αυτό», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Έτσι, οι επόμενες ώρες και ημέρες θα δείξουν».

Ανώνυμες ισραηλινές πηγές ασφαλείας που αναφέρονται από τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της επίθεσης εναντίον του εκπροσώπου του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι IDF «έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν» μια πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «να νικήσουν τη Χαμάς και να φέρουν πίσω όλους τους ομήρους μας». Αυτοί οι στόχοι είναι από καιρό οι δηλωμένοι στόχοι του πολέμου στη Γάζα, αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται να αναφέρεται στην απόφαση να προχωρήσουν οι IDF στην κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Αναφερόμενος στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας κατά της πολιτικής ηγεσίας των Χούθι, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «σε κάθε ομιλία του, ο [ηγέτης των Χούτι Αμπντούλ-Μαλίκ] αλ-Χούτι υπόσχεται ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ, ότι θα καταστρέψει το Ισραήλ. Αυτό είναι γραμμένο στη σημαία τους».

«Αυτή η υπόσχεση δεν θα εκπληρωθεί», υπόσχεται. «Αλλά η δική μας υπόσχεση - να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς με αυξημένη δύναμη - εκπληρώνεται. Και πώς εκπληρώνεται. Με ένα θανατηφόρο χτύπημα, ο IDF εξόντωσαν το μεγαλύτερο μέρος των Χούθι».

Πηγή: Times of Israel