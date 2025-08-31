O πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, η σύζυγός του Εμινέ και μεγάλη αντιπροσωπεία κυβερνητικών αξιωματούχων έφτασαν σήμερα στο Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, όπου θα λάβει χώρα σήμερα και αύριο η 25η Σύνοδος Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο πρόεδρος Ερντογάν θα παραστεί απόψε σε δείπνο που θα παραθέσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν των ηγετών της Συνόδου και θα έχει επίσης διμερείς συνομιλίες με τον οικοδεσπότη ομόλογό του και με άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων πιθανότατα θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν.

Συνομιλίες με Πούτιν;

Λέγεται ότι οι Ερντογάν και Πούτιν θα συνομιλήσουν στο περιθώριο της συνόδου για το Ουκρανικό. Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία στη διευρυμένη σύνοδο του Οργανισμού.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται την Κίνα για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια. Οι διεθνείς ισορροπίες έχουν αλλάξει και η φετινή σύνοδος διεξάγεται σε ατμόσφαιρα κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα και την Ουκρανία, αλλά και την πολιτική δασμών που ασκεί πρόεδρος Τραμπ.

Στη φετινή σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, καθώς και οι και επικεφαλής δέκα διεθνών οργανισμών. Το παρών δίνουν μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ.

Προσεχώς πλήρες μέλος;

Η Τουρκία είναι εταίρος διαλόγου του Οργανισμού από το 2013. Το 2022 ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία της Τουρκίας να γίνει πλήρες μέλος του Οργανισμού, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό και υπήρξαν αντιδράσεις από δυτικές πρωτεύουσες που το θεώρησαν κίνηση κατά του ΝΑΤΟ.

Πιθανότατα λόγω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, το αίτημα εκ μέρους της Τουρκίας δεν θα τεθεί και αυτή τη φορά. Μπορεί η σύνοδος της Σαγκάης να αποτελεί ένα «εναλλακτικό ΝΑΤΟ», που δεν είναι καθόλου αρεστό στη Δύση, ωστόσο η Τουρκία επιλέγει να τηρεί τις στρατηγικές ισορροπίες. Η Κίνα παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Οι δυο χώρες συνεργάζονται ως «ολοκληρωμένοι στρατηγικοί εταίροι».