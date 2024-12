Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατςπαραδέχτηκε για πρώτη φορά δημοσίως ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον αρχηγό της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Παράλληλα, ο Ισραέλ Κατς απείλησε ευθέως την ηγεσία των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι στην Υεμένη - οι οποίοι απειλούν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ - πως θα έχει την ίδια τύχη.

«Αυτές τις ημέρες, όταν η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ, θέλω να τους μεταφέρω ένα σαφές μήνυμα: Έχουμε νικήσει τη Χαμάς, έχουμε νικήσει τη Χεζμπολάχ, έχουμε τυφλώσει τα αμυντικά συστήματα στο Ιράν και έχουμε καταστρέψει τα συστήματα παραγωγής [πυραύλων].

Έχουμε ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, έχουμε επιφέρει βαριά πλήγματα στον "άξονα του κακού" και θα πλήξουμε επίσης σοβαρά την τρομοκρατική οργάνωση Χούθι στην Υεμένη, η οποία παραμένει η τελευταία που στέκεται όρθια», διαμήνυσε.

