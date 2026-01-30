Κάθριν Ο' Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η μαμά του «Μόνος στο Σπίτι»

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών, η δημοφιλής ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα, που είχε γίνει ευρέως γνωστή από τον ρόλο της ως η μαμά του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»



Η καναδικής καταγωγής ηθοποιός πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες «μετά από σύντομη ασθένεια», ανακοίνωσε το πρακτορείο της, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η καριέρα της Ο' Χάρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970. Εκεί συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιουτζίν Λέβι, ο οποίος θα γινόταν συνεργάτης της για μια ζωή — και συμπρωταγωνιστής της στο "Schitt's Creek".

Η δραματική εμφάνιση της Ο' Χάρα στη σειρά "The Last of Us" του HBO της χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy, όπως και ο πρόσφατος ρόλος της ως παραγωγός του Χόλιγουντ στο "The Studio".

Ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά.