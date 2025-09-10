Κατέρρευσε το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα για τέταρτη φορά μέσα σε λίγους μήνες

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε για τέταρτη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

«Υπήρξε πλήρης αποσύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος SEN, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με μια απροσδόκητη διακοπή λειτουργίας του (θερμοηλεκτρικού σταθμού) CTE Guiteras», ανέφερε η Εθνική Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο διαχειριστής του δικτύου δήλωσε ότι διερευνώνται τα αίτια και ότι η διαδικασία αποκατάστασης έχει ήδη ξεκινήσει.

Ακόμη και πριν από την κατάρρευση του δικτύου την Τετάρτη, πολλοί κάτοικοι του νησιού αντιμετώπιζαν ήδη καθημερινές διακοπές ρεύματος που έφταναν τις 16 ώρες ή και περισσότερο.

Η βλάβη του δικτύου ακολουθεί μια σειρά από διακοπές ρεύματος σε εθνικό επίπεδο στα τέλη του περασμένου έτους, που έριξαν το ευπαθές και απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας σε σχεδόν πλήρη αναταραχή.

Η χώρα αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και οικονομική κρίση.

Οι πετρελαιοκίνητοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας, που ήταν ήδη απαρχαιωμένοι και δυσκολεύονταν να διατηρήσουν το δίκτυο σε λειτουργία, έφτασαν σε πλήρη κρίση πέρυσι, καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό μειώθηκαν.