Καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν: Πάνω από 350 νεκροί και 150 τραυματίες (vids)
AP Photo/Muhammad Sajjad
AP Photo/Muhammad Sajjad

17/08/2025 • 12:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μετά από δύο ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Reuters, η κακοκαιρία έπληξε την απομακρυσμένη ορεινή βόρεια περιοχή της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχουα, με ξαφνικές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κεραυνούς και κατολισθήσεις, αποτελώντας τη φονικότερη βροχόπτωση της φετινής περιόδου μουσώνων.

Μέχρι το Σάββατο, 307 θάνατοι είχαν επιβεβαιωθεί, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με την Επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Σημαντικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν επίσης γειτονικές περιοχές της Ινδίας και του Νεπάλ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Bilal Faizi, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης 1122, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς περισσότερα σώματα ανασύρονται από τα ερείπια.

Η επαρχία Μπούνερ, βόρεια της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ, ήταν η πιο πληγείσα, με 184 επιβεβαιωμένους θανάτους μέχρι στιγμής. Ο Faizi ανέφερε ότι μια ξαφνική νεροποντή δημιούργησε ορμητικά νερά που κατέβηκαν προς τα χωριά, χωρίς χρόνο για αντίδραση των κατοίκων.

Ένα ελικόπτερο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες στο Μπατζάουρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, συνετρίβη λόγω της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε μέλη του πληρώματος.

Στην περιοχή Σουάτ, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές, καθώς τα ποτάμια και τα ρέματα φούσκωσαν, σύμφωνα με αξιωματούχους διάσωσης.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Ishaq Dar ανέφερε ότι πολιτικές και στρατιωτικές ομάδες πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας, ενώ ο πρωθυπουργός προήδρευσε έκτακτης σύσκεψης.

Ο επικεφαλής γραμματέας της επαρχίας Shahab Ali Shah δήλωσε ότι τοπικοί αξιωματούχοι στέλνονται στις πληγείσες περιοχές για την επίβλεψη των επιχειρήσεων και την εκτίμηση των ζημιών.

Ιατρικά στρατόπεδα και παροχή τροφής για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης.

 

