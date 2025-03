Κατάσταση συναγερμού για το Ιράν: Σε πλήρη ετοιμότητα 13.500 βαλλιστικοί πύραυλοι

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το Ιράν, έπειτα από τις απειλές του Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ μετά τα χτυπήματα στους αντάρτες Χούθι.

Αναφορές από μέσα ενημέρωσης του Ιράν περιγράφουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν βάλει σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις πυραυλικές δυνάμεις που διαθέτει η χώρα.

🇮🇷 | IRGC Places Missile Forces on Full Alert...



Reports indicate that Iran’s Revolutionary Guards have been ordered to put all missile forces on full alert.



- This consists of 13,500 of Iran’s Most Advanced Ballistic Missiles.



