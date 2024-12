Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Ρωσία λόγω της πετρελαιοκηλίδας στη Μαύρη Θάλασσα

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο κήρυξαν οι ρωσικές αρχές με αφορμή την πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Επειγόντων Περιστατικών τη στιγμή που περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προσπαθούν να καθαρίσουν τις παραλίες και τη θάλασσα από το πετρέλαιο που κατέληξε στις κοντινές αμμουδιές.

Τα δεξαμενόπλοια έπλεαν εν μέσω καταιγίδας στις 15 Δεκεμβρίου στο στενό του Κερτς, κοντά στην Κριμαία. Το ένα κόπηκε στη μέση και το δεύτερο προσάραξε.

Το πετρέλαιο που χύθηκε στη θάλασσα κατέληξε στις αμμουδιές της Ανάπα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Καταγράφονται επίσης σοβαρά προβλήματα στη θαλάσσια πανίδα, όπως σε θαλασσοπούλια, δελφίνια και άλλα κήτη.

🚨🇷🇺RUSSIA DECLARES FEDERAL EMERGENCY AFTER BLACK SEA OIL SPILL



This comes after 2 tankers were damaged in a storm, spilling oil across Black Sea beaches near Anapa, a popular resort.



The spill, which began on December 15, has severely impacted local wildlife, including… pic.twitter.com/223IB7Z8z6