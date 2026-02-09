Κατάρρευση κτιρίου στην Τρίπολη του Λιβάνου: 13 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου κατοικιών στην Τρίπολη του Λιβάνου ανήλθε σε 13, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια, μετέδωσε τη Δευτέρα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της βόρειας πόλης, οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει εννέα επιζώντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για άλλους που εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με το NNA.

Οι αρχές ανέφεραν την Κυριακή ότι κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καραμέχ, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου της Τρίπολης, δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πόσα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Λιβάνου είχε αναφέρει ότι στα δύο κτίρια διέμεναν συνολικά 22 κάτοικοι.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταρρεύσει αρκετά παλαιά κτίρια κατοικιών στην Τρίπολη - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου - γεγονός που αναδεικνύει την επιδείνωση των υποδομών και τα χρόνια εγκατάλειψης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοτικούς αξιωματούχους.