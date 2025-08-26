Κατάργηση δύο αργιών στη Γαλλία: Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Γάλλους είναι αντίθετοι

Στις 15 Ιουλίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε την κατάργηση δύο αργιών το επόμενο έτος, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον προϋπολογισμό του 2026. Σύμφωνα με το franceinfo.fr, το 84% των Γάλλων τάσσεται κατά του μέτρου αυτού.

Δύο αργίες λιγότερες, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Στην εταιρεία κατασκευής μαχαιριών Deejo, η πλειονότητα των εργαζομένων εκφράζει την αντίθεσή της. Ο Ζουλιάν Πασκιό, διαχειριστής πωλήσεων, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αυτό ισοδυναμεί με μείωση μισθού. Δουλεύω περισσότερες ώρες για τον ίδιο μισθό, δηλαδή κερδίζω λιγότερα χρήματα ανά ώρα».

Ένας άλλος υπάλληλος στη γραμμή συναρμολόγησης εκφράζει ανησυχίες για την υγεία του: «Θα δουλεύουμε πιο σκληρά, θα κουραζόμαστε περισσότερο, θα ξεκουραζόμαστε λιγότερο και, στο τέλος, δεν θα έχουμε τίποτα».

Κάποιος άλλος προσθέτει: «Είναι μόνο δύο μέρες. Δεν είναι πολύ. Αισθάνεσαι ωραία όταν έχεις μια μέρα ρεπό. Μια μέρα ξεκούρασης είναι καλή αίσθηση εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν είναι τίποτα», σημειώνει ο Ζουλιάν Σασάρ.

Για να εξοικονομήσει χρήματα, ο Μπαϊρού προτείνει την κατάργηση της Δευτέρας του Πάσχα και της 8ης Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα εργάζονται δύο επιπλέον ημέρες χωρίς αμοιβή. Ως αντάλλαγμα για τη πρόσθετη εργασία, οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν εισφορά, με στόχο τη συγκέντρωση 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το κράτος.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των πολύ μικρών επιχειρήσεων προειδοποιεί ότι το μέτρο θα επηρεάσει αρνητικά τον τουριστικό τομέα. «Η κατάργηση αυτών των δύο αργιών πρέπει να επανεξεταστεί, διότι είναι επιζήμια για τις μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία και την εστίαση», εξηγεί ο Μισέλ Πικόν, πρόεδρος της U2P.