Το Κατάρ προειδοποιεί για απάντηση απέναντι στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ότι θα υπάρξει απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ κατά της Ντόχα την Τρίτη η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση με τους περιφερειακούς εταίρους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προγραμματίζεται η διοργάνωση συνόδου κορυφής στη Ντόχα στο εγγύς μέλλον με θέμα αυτές τις συζητήσεις, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η επίθεση έγινε «μονομερώς», υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

«Οι ισραηλινές επιχειρήσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», τόνισε.

Όπως είπε, το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και «εάν γίνει αποδεκτή, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει άμεσα, επιτρέποντας την επανέναρξη της προσπάθειας για επέκταση της ειρήνης στην περιοχή».