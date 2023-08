Καταιγίδα Ιντάλια: Μετατρέπεται σε τυφώνα - Πλησιάζει στη Φλόριντα

Συναγερμός έχει σημάνει σε περιοχές της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της προσέγγισης της τροπικής καταιγίδας Ιντάλια, που τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί σε τυφώνα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Η ισχυρή καταιγίδα έχει ήδη περάσει από τη δυτική Κούβα και κατευθύνεται με ταχύτητα 13χλμ/ώρα προς τις ακτές της Φλόριντα, όπου αναμένεται να φτάσει την Τετάρτη με ενισχυμένους ανέμους που θα φτάνουν τα 193 χλμ/ώρα, μετατρέποντάς την σε τυφώνα κατηγορίας 3 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον. Είναι ο πρώτος τυφώνας φέτος που φτάνει στη Φλόριντα, η οποία ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα του ισχυρού τυφώνα Ίαν πέρυσι, που άφησε στο πέρασμά του σχεδόν 150 νεκρούς και καταστροφές εκατοντάδων εκατομμυρίων σε σπίτια και υποδομές.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις έθεσε σε κατάσταση συναγερμού 46 κομητείες στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, σε ένα τόξο από τις ακτές στον Κόλπο του Μεξικού μέχρι την πλευρά που βρέχεται από τον Ατλαντικό. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει για λόγους ασφαλείας πάνω από 1100 μέλη της Εθνοφυλακής, ενώ προληπτικά αναμένεται να κλείσουν και τα αεροδρόμια στην Τάμπα και το Σεντ Πιτ-Κλιεργουότερ. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να εκκενώσουν κάποιες περιοχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η περίοδος των τυφώνων φέτος μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί, εξαιτίας των εξαιρετικά θερμών θερμοκρασιών των υδάτων που παρατηρούνται στον ωκεανό.

In a #NOAA20 image from Aug. 27, 2023, Tropical Storm #Idalia is seen between Cuba and Mexico's Yucatán Peninsula, while Hurricane #Franklin is near the southeastern coast of the Bahamas.



The storms are parallel to one another in the Atlantic Ocean, close to Florida. pic.twitter.com/7izU6DfrMW