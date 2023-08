Φλόριντα: Δύο νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου (vid)

Στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ελικόπτερο της πυροσβεστικής συνετρίβη πάνω σε σπίτια, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και δύο άλλοι να τραυματιστούν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ερασιτεχνικές λήψεις κατέγραψαν καρέ-καρέ την συντριβή του ελικοπτέρου, που σημειώθηκε ενώ μετέφερε δύο τραυματίες σε νοσοκομείο της περιοχής. Νεκρός είναι ο χειριστής του ελικοπτέρου και μία γυναίκα που ζούσε στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Ενώ οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.

Το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα και όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, έπιασε φωτιά και συνετρίβη.

Broward Sheriff’s Office Fire Rescue helicopter crashes in Pompano Beach, Florida. Two people on board were taken to a local hospital with unknown injuries. pic.twitter.com/dJlKxfUboe