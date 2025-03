Κάρνεϊ μετά την εκλογή του στο κόμμα των Φιλελευθέρων: Ο Καναδάς δεν θα γίνει ποτέ η 51η πολιτεία των ΗΠΑ

Ο Μαρκ Κάρνι, ο νέος ηγέτης των Φιλελευθέρων από την Κυριακή (09/03), ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πρωθυπουργός του Καναδά, τόνισε σε ομιλία μετά τη νίκη του, πως η χώρα του δεν πρόκειται να γίνει «ποτέ» η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ, 59 ετών, που διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας από το 2013 ως το 2020, διαδέχεται τον συνομήλικό του Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργό για μια δεκαετία, από το 2015, που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο πως θα εγκαταλείψει την ηγεσία της παράταξής του και το αξίωμα του επικεφαλής της κυβέρνησης εν μέσω εσωκομματικής ανταρσίας.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, νέος στην πολιτική, έλαβε 85,9% των ψήφων των περίπου 152.000 μελών του κόμματος των Φιλελευθέρων που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάδειξης νέου ηγέτη, επικρατώντας της Κρίστια Φρίλαντ, της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Σάτσιτ Μέχρα, ο πρόεδρος της παράταξης.

