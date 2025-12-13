Καρέ-καρέ το αεροπορικό πλήγμα των IDF που εξόντωσε τον Ραέντ Σαΐντ - Ήταν από τους «αρχιτέκτονες» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι IDF βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης σε όχημα στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο υψηλόβαθμου διοικητή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Ραέντ Σαΐντ.

Στο βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, o Σαΐντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε στον παράκτιο δρόμο Rashid και σκοτώθηκε μαζί με τρία ακόμα άτομα.

Ο στρατός αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες ο στόχος της επίθεσης «είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης και κατασκευής όπλων της οργάνωσης».

Σε κοινή ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Σαϊντ έγινε στόχος σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Ο Σαΐντ θεωρείται ένας από τους λίγους εναπομείναντες αξιωματούχους της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σαΐντ υπηρέτησε ως επικεφαλής των κεντρικών εγκαταστάσεων κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείτο δεύτερος σε ιεραρχία μόνο μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της οργάνωσης, Iζ Αλντίν Χαντάτ.

Έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και μιας τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.