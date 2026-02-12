Κανάλι στο Ιράν μετέδωσε λίστα θανάτου με τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς υπουργούς

Ένα κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν μετέδωσε μια λίστα με επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία φαίνεται να περιλαμβάνει απειλές δολοφονίας, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Η λίστα που προβλήθηκε από το δίκτυο Ofogh της Ισλαμικής Δημοκρατίας περιλαμβάνει, εκτός από τον Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Τομέρ Μπαρ, τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Σλόμι Μπίντερ και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Ιτζίκ Κοέν.

Πηγή: Times of Israel

Ο παρουσιαστής της εκπομπής απηύθυνε επίσης απειλή στα εβραϊκά, λέγοντας: «Εμείς θα καθορίσουμε την ώρα του θανάτου σας, περιμένετε το Ababil», αναφερόμενος στο ιρανικής κατασκευής drone.

Η Τεχεράνη βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων. Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Νετανιάχου επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους μετά την προσγείωση, είπε ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να αναγκαστούν να αποδεχθούν «μια καλή συμφωνία», αλλά τόνισε τη δική του σκεπτικισμό σχετικά με τις συνομιλίες.

Πηγή: Times of Israel