Καναδάς: Ο Κάρνεϊ ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για τη διαφήμιση με τον Ρήγκαν

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανέφερε το Σάββατο ότι ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια πολιτική διαφήμιση με τον Ρόναλντ Ρήγκαν, η οποία προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, τις προηγούμενες εβδομάδες «έτρεξε» μια διαφήμιση που έδειχνε τον Ρήγκαν (πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980) να υποστηρίζει πως οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους.

Ο Τραμπ αντέδρασε λέγοντας πως θα αυξήσει τους δασμούς στα προϊόντα από τον Καναδά, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επίσης διακόψει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά.

Το Σάββατο και μιλώντας από τη Νότια Κορέα που βρέθηκε για τη Σύνοδο Κορυφής της APEC, ο Κάρνεϊ είπε πως «είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευθούμε ένα καλύτερο deal τόσο για τον Καναδά όσο και για τις ΗΠΑ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ενισχυθεί η συνεργασία με τη Νότια Κορέα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

Για την Κίνα ανέφερε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

«Πρέπει να αναλογιστούμε αν θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο στις συζητήσεις με τον Σι», επεσήμανε ο Κάρνεϊ.